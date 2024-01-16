Посольство РФ в Латвии заявило об угрозе депортации 789 российским пенсионерам

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Под угрозой депортации в Латвии находятся 1 167 россиян, 789 из них – старше 60 лет. Об этом заявили в российском посольстве в Риге.

По словам дипломатов, кандидатами на выдворение стали даже незрячие инвалиды. Уточняется, что 72-летняя жительница Лиепаи, получавшая пенсию за многолетний труд в Латвии, лишилась источника постоянного дохода.

Это произошло из-за аннулирования постоянного вида на жительство, так как сначала пенсионерка не смогла получить медицинское освобождение от экзамена по латышскому языку, а потом из-за инвалидности не прошла языковое тестирование.

"Слабовидящая, она по понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо", – объяснили дипломаты.

Кроме того, власти Латвии повторно разослали письма россиянам, которые не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ). Такие письма получили 985 россиян, сообщил телеканал LTV со ссылкой на представителя управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майру Розе.

Чиновник подчеркнула, что управление не владеет информацией о том, что сейчас происходит с этими людьми. Она сказала, что повторные письма были направлены, чтобы россияне могли сообщить свое мнение об их ситуации. Решение насчет их депортации пока не принято, граждане РФ должны в течение 2 недель ответить на повторные письма.

Подчеркивается, что в своем ответе они должны сказать, что уже покинули Латвию, либо что им нужно время для выезда, либо ответить о намерении подать заявление на ВНЖ. В случае отсутствия ответа власти планируют провести проверку, где сейчас находятся россияне.

Ранее сообщалось, что о предстоящей депортации ранее были предупреждены 3 255 россиян, поскольку у них истекал срок вида на жительство либо они не сдавали экзамен на знание латышского языка.

На грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян, сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. Поправки в закон он назвал "абсолютно антигуманными и дискриминационными".

Высылки пенсионеров из стран Балтии являются позором, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на решение Латвии выдворить из республики военного пенсионера, 82-летнего россиянина Бориса Каткова.

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