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Агрессивная риторика некоторых европейских государств в адрес России недальновидна, поскольку в случае эскалации США не придут на помощь. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

По мнению автора, способность президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который ранее поддержал высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о том, что "Россия должна быть разрушена", оценить свои слова сомнительна. Обозреватель пояснил, что призывы разрушить РФ приведут к эскалации ядерной напряженности, что не входит в планы США.

Между тем Франция, будучи самодостаточной в военном отношении страной, может позволить себе такие высказывания, считает автор. Однако прибалтийским государствам следует думать о своих словах.

"Могут ли прибалтийские страны быть уверены в том, что Вашингтон, как и прежде, готов балансировать из-за них на грани ядерной войны с Москвой, если посчитает их действия без нужды провокационными?" – задался вопросом обозреватель.

До этого Владимир Путин заявил, что в случае столкновения России и Североатлантического альянса мир будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Он также высказал предположение, что в этом мало кто заинтересован.

