Посольство РФ заявило, что власти Латвии изымают у пришедших голосовать россиян документы

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Власти Латвии изымают у пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ россиян латвийские документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Риге.

Дипмиссия уточнила, что у российских избирателей изымаются id-карты с видом на жительство. Взамен гражданам РФ с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание на выезд.

В сообщении подчеркнули, что подобная форма "издевательства" над россиянами, пришедшими реализовать свое конституционное право в родное посольство, "не может не вызывать отвращения".

"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, латвийские власти проверяют документы у всех россиян, пришедших 17 марта проголосовать на избирательный участок при посольстве РФ в Риге. Прилегающие к посольству улицы оцеплены сотрудниками латвийских силовых ведомств, уточнили в дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипведомство может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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