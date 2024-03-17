17 марта, 16:02Политика
Посольство РФ заявило, что власти Латвии изымают у пришедших голосовать россиян документы
Фото: 123RF/richdidrik
Власти Латвии изымают у пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ россиян латвийские документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Риге.
Дипмиссия уточнила, что у российских избирателей изымаются id-карты с видом на жительство. Взамен гражданам РФ с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание на выезд.
В сообщении подчеркнули, что подобная форма "издевательства" над россиянами, пришедшими реализовать свое конституционное право в родное посольство, "не может не вызывать отвращения".
"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" – подчеркнули в посольстве.
Кроме того, латвийские власти проверяют документы у всех россиян, пришедших 17 марта проголосовать на избирательный участок при посольстве РФ в Риге. Прилегающие к посольству улицы оцеплены сотрудниками латвийских силовых ведомств, уточнили в дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипведомство может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
МГИК: голосование в третий день выборов в столице проходит штатно
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