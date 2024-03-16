В МИД сделали строгое предупреждение Британии за попытки вмешаться в выборы РФ

Фото: depositphotos/Mermolenko

МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост британского посольства на выборах в РФ.

Ранее в телеграм-канале посольства Великобритании в Москве появился провокационный пост якобы нелегитимном характере выборов на новых территориях России. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала это заявление.

"У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится", – написала Захарова в telegram-канале.

Мария Захарова назвала пост Британии слабоумием и отвагой. Она пояснила, что жители Крыма сделали свой выбор еще в 2014 году, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – в 2022 году.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал людей, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними, предателями.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК