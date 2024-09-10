Силы ПВО за час сбили 21 беспилотник в Брянской области

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Средства ПВО в течение часа уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки ВСУ пострадавших и разрушений инфраструктуры не выявлено. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Накануне вечером над регионом уже были сбиты три украинских беспилотника. Обошлось также без пострадавших и разрушений. В ночь на 10 сентября силы ПВО продолжили отражать массированную атаку БПЛА на Брянскую область.

Ранее пятеро человек пострадали из-за обстрела Вооруженных сил Украины больницы в Горловке. В частности, в результате атаки ранения получила несовершеннолетняя девочка.