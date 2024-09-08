В клиники Москвы отправили 7 человек, пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В больницах Белгородской области остается 65 человек, пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, среди них семь детей. Кроме того, троих несовершеннолетних и четыре взрослых и направят в Москву.

"Очень хочется, чтобы они как можно быстрее оказались дома среди родных и близких", – сказал Гладков.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с администрацией Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород".

Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.