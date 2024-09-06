Пять человек пострадали при обстреле предприятия в Каховке

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Украинские силы подвергли обстрелу автотранспортное предприятие в Каховке, в результате чего ранения получили пять человек. О произошедшем рассказал глава пресс-службы губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"В 10:24 в Каховке на улице Мелитопольской в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек, из них трое получили ранения средней степени тяжести и двое – тяжелой", – передает ТАСС его слова.

Ранее пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ в Херсонской области. В результате происшествия пострадала медсестра. Женщине была оказана необходимая помощь. Повреждения получили помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная. В секторе пообещали усилить контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО.

Военные находятся в полной готовности, чтобы дать противнику "сокрушительный отпор" в случае нападения с Черного моря на херсонском направлении, отмечал ранее Василенко.

