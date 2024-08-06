Сальдо: ВСУ попытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах

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Украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, которого цитирует "Газета.ру".

По его словам, это произошло в ночь на 6 августа. В попытке прорыва было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре с огневой поддержкой, а также ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Губернатор рассказал, что российские военнослужащие отслеживали действия диверсантов с момента выхода плавсредств из Очакова в приграничной Николаевской области Украины. Как только лодки подплыли к Тендровской косе, российские морские пехотинцы открыли огонь из всех видов оружия.

В результате они ликвидировали три лодки вместе с экипажами. Остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.

Это уже вторая с начала года попытка Украины совершить провокацию на Тендровской косе. Сальдо назвал ее провальной и бездарной.

11 апреля ФСБ России совместно с Минобороны пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу, спланированную спецслужбами Великобритании. Военнопленный рассказал, что проходил подготовку на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии.

