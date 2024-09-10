10 сентября, 03:47Мэр Москвы
Собянин: летевшие к Москве беспилотники сбили в городском округе Домодедово
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Российские ПВО уничтожили в городском округе Домодедово еще два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, в ночь на вторник, 10 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Мэр Москвы ранее сообщал о ликвидации БПЛА в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска.