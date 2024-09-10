Собянин сообщил о пресечении попытки атаки еще трех беспилотников

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Средства ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, в Раменском городском округе в ночь на вторник, 10 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях", – написал мэр столицы с своем телеграм-канале.

Кроме того, специалисты работают в Троицком административном округе, где осколки дрона упали на территории частного дома. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.