Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Тульской области. Об этом говорится на сайте министерства по региональной безопасности.

По факту произошедшего организовано реагирование экстренных служб.

Кроме того, уточняется, что обломки БПЛА упали на территории одного из объектов топливного-энергетического комплекса. Ситуация находится на контроле. В результате падения обломков никто не пострадал, технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены.

Средства ПВО также уничтожили этой ночью в общей сумме 59 беспилотников над территорией Брянской области. По данным местных властей, в результате воздушной атаки обошлось без пострадавших.

Помимо этого, несколько беспилотников были подавлены в Липецкой области. Региональные системы обнаружения и подавления продолжают находиться в состоянии готовности.