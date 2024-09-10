Воробьев сообщил о 8 пострадавших после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

В результате атаки беспилотников в Раменском пострадали 8 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что угрозы для их жизней в настоящий момент нет. По его данным, двое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Еще два человека получили врачебную помощь амбулаторно.

"25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи. Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга", – рассказал губернатор.

Вместе с тем еще четыре человека, которые получили ранения в результате этой атаки, были направлены на лечение в больницу в Жуковском. По данным Воробьева, в их числе оказались двое мужчин в возрасте 65 и 33 лет, которые отравились дымом и продуктами горения, а также две женщины 52 лет и 31 года. Одна из них получила перелом стопы, а вторая также оказалась отравлена продуктами горения.

В ночь на 10 сентября Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 – над Люберецким и Коломенским округами.

При отражении атаки в доме на Спортивном проезде в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Помимо пострадавших, в пунктах временного проживания остаются 43 человека.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о терроризме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.