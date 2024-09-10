Воробьев пообещал эвакуированным в Раменском предоставить жилье и спасти котов

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице одного из домов, которые оказались повреждены в результате атаки беспилотников в Раменском, спасти ее котов, как только это станет безопасно. Соответствующее видео политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Он встретился с женщиной по имени Ольга во время посещения пункта временного размещения в Доме культуры имени Воровского на Высоковольтной улице. Она попросила Воробьева спасти ее домашних животных.

"Оль, с котами мы разберемся. Какой этаж у вас? Можно чуть-чуть подождать. Как только будет безопасно, а ключевое – это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем", – подчеркнул губернатор во время встречи с жителями.

По словам Воробьева, помимо всех животных, спасатели смогут забрать из дома все необходимые вещи и документы. Это будет сделано сразу после того, как вход в подъезд станет безопасным, отметил он.

В ночь на 10 сентября Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 над Люберецким и Коломенскими округами.

При отражении атаки в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. В доме на Спортивном проезде из-за атаки украинского БПЛА пострадали три человека. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о терроризме. Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.