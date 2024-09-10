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Информация о гибели ребенка в подмосковном Раменском не подтвердилась. Там погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Согласно уточненным данным, в доме, расположенном в Спортивном проезде, из-за атаки украинского БПЛА пострадали три человека. Они доставлены в Раменскую больницу. В пунктах временного проживания находятся 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание, рассказал Воробьев.

В ночь на 10 сентября в Москве и Московской области были отражены атаки БПЛА. Беспилотники уничтожены в ТиНАО, Домодедове, Коломне, Подольске, Люберцах и Раменском. В последнем в результате атаки произошло возгорание на уровне 11–12 этажей жилого дома.