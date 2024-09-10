10 сентября, 06:37Происшествия
Семь беспилотников уничтожены в Калужской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили ночью семь беспилотников над Жуковским, Малоярославецким и Дзержинским районами Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Предварительно, в результате воздушной атаки жертв и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
Этой ночью массированной атаке беспилотников также подверглась Брянская область, где было уничтожено в общей сумме 59 дронов. По данным местных властей, пострадавших в регионе не выявлено. Сообщения о разрушениях также не поступали.
Кроме того, вражеские беспилотники были подавлены в Елецком, Липецком и Воловском районах Липецкой области. В результате произошедшего никто не пострадал.
Также средствами ПВО были сбиты несколько беспилотников, летевших в сторону Москвы, в Раменском городском округе, Троицком административном округе, Домодедово и в районе Подольска.
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