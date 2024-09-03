Мирный житель ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона на Горловку

Фото: телеграм-канал Readovka

Мирный житель пострадал в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько, которого цитирует РИА Новости.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердило, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона на центр города. Это произошло в 21:40.

Помимо этого, в 22:10 украинские войска выпустили три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.

1 сентября семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали из-за атак ВСУ территории ДНР. В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика. В Никитовском районе Горловки в результате применения Украиной ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина.

Кроме того, из-за атаки украинских военных повреждения получили восемь жилых домов в Никитовском районе Горловки и один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. Всего ВСУ совершили 11 атак, выпущено свыше 30 боеприпасов. Использовалась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров.