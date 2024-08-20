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Военные ВСУ активно применяют итальянские вооружения в зоне СВО, а также за ее пределами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Риме.

В частности, украинские силы используют итальянское оружие для нанесения ударов и проведения операций на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Дипломаты напомнили, что власти Италии разрешили ВСУ применять свое вооружение только на территории Украины, которую официальный Рим признает на сегодня только в границах 1991 года.

При этом значительное число итальянцев не поддерживает политику военной помощи Киева, добавили в посольстве. Согласно опросам, проведенным в июле этого года, более 53% граждан Италии считают "плохой идеей" увеличение военных поставок Украине.

Накануне в МИД Дании заявили, что не против нанесения украинскими военнослужащими ударов по территории России с помощью оружия, которое датские власти направили ВСУ.

По данным СМИ, британские министры пытаются убедить союзников страны разрешить Киеву применять предоставленные ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.