Пять детей пострадали в Донецке в результате детонации взрывоопасного предмета

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали с начала суток из-за атак ВСУ территории ДНР. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале.

По его информации, в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика. В Никитовском районе Горловки в результате применения Украиной ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина.

Все пострадавшие получают медпомощь. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, еще четверых – как средней степени тяжести, добавил Пушилин.

Кроме того, из-за атаки украинских военных повреждения получили восемь жилых домов в Никитовском районе Горловки и один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. Всего ВСУ совершили 11 атак, выпущено свыше 30 боеприпасов. Использовалась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров.

Ранее ВСУ нанесли удар по поселку Зайцево в пригороде Горловки. Один мирный житель погиб. Мэр города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким. Также в результате обстрела ранения получили две жителей Горловки, повреждены некоторые дома Зайцево, а также поселка шахты имени Ленина.