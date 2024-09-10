Средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника", – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Он также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов и трогать их. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

Массированную атаку беспилотников этой ночью также отразили в Брянской области. Всего в регионе уничтожили 59 вражеских БПЛА, пострадавших и разрушений не выявлено.

Кроме того, силы ПВО уничтожили несколько беспилотников, летевших в сторону Москвы, в Раменском городском округе, Коломне, Домодедово и в районе Подольска.