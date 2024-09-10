Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после попадания дрона в дом в Раменском

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Состояние двух человек, пострадавших при попадании БПЛА в многоквартирный дом в подмосковном Раменском, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Губернатор Подмосковья приехал в пункт временного размещения в ДК имени Воровского, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов. По его словам, все расходы на восстановление зданий власти возьмут на себя вместе с Фондом капитального ремонта.

"У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем", – сказал Воробьев.

При этом у одной из жительниц на 10-м этаже дома остались коты. Губернатор подчеркнул, что спасатели заберут животных после того, как будет понятно, что заходить в подъезд безопасно.

Воробьев также уточнил, что вечером МЧС сообщит, когда жильцы смогут попасть в квартиры. Предварительно, в доме на Спортивном проезде повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы.

В ночь на 10 сентября Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 над Люберецким и Коломенскими округами.

При отражении атаки в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. В доме на Спортивном проезде из-за атаки украинского БПЛА пострадали три человека. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о терроризме. Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.