Захарова: чем слабее Киев, тем больше хочет проводить теракты

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У Киева растет желание террористической деятельности по мере ослабления позиции украинских войск в противостоянии с ВС РФ. Об этом в эфире Соловьев Live заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав атаку БПЛА в подмосковном Раменском округе.

"Чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", – отметила она.

Дипломат также выразила поддержку гражданам, которые попали под атаку Киева. По ее словам, ведомство официально ответит на случившееся и проведет работу в международных организациях.

В ночь на 10 сентября в Москве и Московской области были отражены атаки БПЛА. Беспилотники уничтожены в ТиНАО, Домодедове, Коломне, Подольске, Люберцах и Раменском. В последнем в результате атаки произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома.

В доме, расположенном в Спортивном проезде, из-за атаки украинского БПЛА пострадали три человека. Они доставлены в Раменскую больницу. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

