Подмосковные власти помогут с восстановлением жилья в Раменском после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Подмосковные власти помогут с восстановлением и ремонтом жилья в Раменском городском округе после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в доме на Спортивном проезде повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.

На Высоковольтной улице в результате атаки загорелись пять балконов, однако на квартиры огонь не перешел.

"На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов", – подчеркнул губернатор Подмосковья.

Воробьев уточнил, что вечером МЧС сообщит, когда жильцы смогут попасть в квартиры. Кроме того, власти выплатят компенсацию за поврежденное имущество.

В ночь на 10 сентября Сергей Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 над Люберецким и Коломенскими округами.

При отражении атаки в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. В доме, расположенном в Спортивном проезде, из-за атаки украинского БПЛА пострадали три человека. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело о терроризме. Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.

