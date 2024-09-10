Средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА над 9 регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ за минувшую ночь перехватили и уничтожили 144 беспилотника ВСУ над девятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа перехватили и сбили над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Орловской областями.

В результате атаки украинских военных пострадавших и разрушений в Брянской области нет, написал губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Глава Воронежской области Александр Гусев также заявил, что в регионе, предварительно, нет пострадавших и разрушений.

Ранее в Калужской области обнаружили обломки дрона. На месте происшествия работала оперативная группа. Губернатор региона Владислав Шапша предупредил жителей, что приближаться к таким объектам опасно. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в оперативные службы.