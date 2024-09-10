СКР возбудил уголовное дело о терроризме после атаки украинских БПЛА на РФ

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СКР возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА на территорию России и квалифицировал произошедшее как террористический акт, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", – уточнили там.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЦФО РФ, включая Москву, Московскую, Тульскую, Орловскую и Калужскую области, погибла женщина, также имеются пострадавшие, добавили в ведомстве.

Всего за минувшую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских дрона. БПЛА самолетного типа перехватили и сбили над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Орловской областями.

Сергей Собянин подчеркнул, что удалось сбить 6 БПЛА над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 над Люберецким и Коломенскими округами. При отражении атаки в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома.

