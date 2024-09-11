Песков заявил, что эффективность массированных атак дронами территории РФ минимальна

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Эффективность массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками российских территорий минимальна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки БПЛА на различные регионы страны.

"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля ранее подчеркнул, что атаку на жилые дома в России со стороны ВСУ нельзя ассоциировать с военными действиями. По его словам, РФ должна продолжить СВО, чтобы обезопасить себя от таких проявлений режима. Российские военные уже накопили большой опыт в подавлении БПЛА и успешно отражают атаки, отметил Песков.

В ночь на 10 сентября российские ПВО сбили и перехватили 144 украинских дрона над 9 российскими регионами. Несколько из них были уничтожены в небе над Московской областью, из-за чего оказались повреждены несколько домов в Раменском.

Всего ранения получили 8 человек. Из них двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Еще двоим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно. Подмосковные власти обещали помочь с восстановлением жилья. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме.