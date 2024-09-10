Состояние пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском оценивается как удовлетворительное

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Состояние пострадавшего 25-летнего Николая при атаке БПЛА в Раменском оценивается как удовлетворительное, передает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

По словам директора НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергея Петрикова, в данный момент пациент находится в экстренной реанимации. Врачи проводят ему обследования и оказывают всю необходимую помощь.

Молодой человек поступил в НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 10 сентября силы ПВО ВС РФ сбили шесть беспилотников над городским округом Раменское в Подмосковье, еще четыре – над Подольским округом, два – Домодедово и по одному – над Люберецким и Коломенским округами.

После отражения атаки в доме в Спортивном проезде в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Из-за ЧП в настоящее время в пунктах временного проживания остаются 43 человека.

Всего ранения получили 8 человек. Угрозы для их жизней нет. Из них двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Еще двоим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о терроризме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.

