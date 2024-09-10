Песков заявил, что удары украинских БПЛА нельзя считать военными действиями

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Атаку на жилые дома в России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как расценивать атаку ВСУ.

Он подчеркнул, что РФ должна продолжить СВО, чтобы обезопасить себя от таких проявлений режима. Представитель Кремля уверен, что российские военные уже накопили большой опыт в подавлении БПЛА и успешно отражают атаки.

"В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО. Это должны делать специалисты", – подметил он.

За минувшую ночь российские ПВО сбили и перехватили 144 украинских дрона над 9 регионами РФ. Несколько из них уничтожены в небе над Московской областью, из-за чего были повреждены несколько домов в Раменском.

В результате погибла одна женщина, состояние еще двух человек оценивается как тяжелое. Подмосковные власти пообещали помочь с восстановлением жилья, а СКР возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

Тем временем, по словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, ВСУ каждый день в среднем теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч человек убитыми и ранеными.

