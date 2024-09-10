Пострадавший при атаке БПЛА в Раменском доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского

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Одного из пострадавших в результате атаки беспилотников в Раменском вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В настоящий момент мужчина находится в экстренной реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное и оказывают пациенту всю необходимую помощь.

В ночь на 10 сентября Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках над городским округом Раменское в Подмосковье, 4 – над Подольским округом, 2 – Домодедово и по 1 над Люберецким и Коломенским округами.

При отражении атаки в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. В доме на Спортивном проезде из-за атаки украинского БПЛА погибла одна женщина, состояние еще двух пострадавших оценивалось как тяжелое. В настоящее время в пунктах временного проживания остаются еще 43 человека.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о терроризме. Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.