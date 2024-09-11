Guardian: Британия разрешила Киеву бить по РФ ракетами Storm Shadow

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Великобритания уже разрешила Украине бить крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по целям в глубине территории РФ. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

В статье отмечается, что в ближайшие дни о принятом решении пока не будет объявлено официально, например, во время встречи британского премьера Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

Накануне американский лидер заявлял о проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

В МИД РФ отметили, что желание США разрешить Украине использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России связано с эскалацией конфликта.

В свою очередь, в Минобороны Польши подчеркнули, что разрешить Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может только НАТО, а не отдельные страны.