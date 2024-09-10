Политолог Марков: в штабе Харрис хотели бы заморозить конфликт на Украине перед выборами

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Представители штаба Камалы Харрис хотели бы заморозить конфликт на Украине перед началом выборов президента США, заявил в эфире радио КП политолог Сергей Марков.

По данным эксперта, 83% граждан Штатов опасаются, что конфликт между Россией и США может перерасти в ядерную войну. Именно по этой причине второй кандидат на пост главы государства Дональд Трамп критикует американского лидера Джо Байдена и Харрис как тех политиков, которые подводят к такому развитию событий. Поэтому же демократам было бы выгодно приостановить украинский конфликт на время выборов, считает он.

При этом сам Трамп заявлял, что у него есть план по достижению мира на Украине, но отказывался раскрывать его детали. Аргументируя свою позицию, политик сослался на то, что часть его намерений напрямую связана с эффектом неожиданности. По словам кандидата от республиканцев, если он раскроет эти планы, они станут безуспешными.

В свою очередь, Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире, а также заявила, что намерена продолжать поддерживать Украину и союзников страны по НАТО.