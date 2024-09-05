Politico: Харрис может замедлить выделение Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

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Участие Камалы Харрис в американских выборах может замедлить процедуру выделения Украине 50 миллиардов долларов за счет активов РФ, пишет News.ru со ссылкой на Politico.

До вступления Харрис в президентскую гонку власти старались защитить помощь Киеву от другого кандидата – Дональда Трампа, однако теперь ситуация изменилась, говорится в материале. Европейские чиновники утверждают, что изначальный план американцев не учитывал политики Харрис.

Соединенные Штаты требуют от ЕС гарантий, что средства будут разморожены лишь в случае выплаты репарации Украине Россией и не раньше этого, требуя "бессрочного ареста" средств. Евросоюз, в свою очередь, не дает таких гарантий.

Стороны ни к чему не пришли в рамках переговоров 2 сентября. Кроме того, встречу на 4 сентября пришлось отменить из-за того, что ЕС был не готов к очередной дискуссии.

Ранее Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире. Она также заявила, что намерена решительно поддерживать Украину и союзников страны по Североатлантическому альянсу.

В конце августа Харрис приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. При этом на должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.

