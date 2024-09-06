Эксперт Мирзаян: Трамп – наименьшее зло по сравнению с Харрис

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Дональд Трамп является наименьшим злом по сравнению с Камалой Харрис, поделился доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Он понятен, говорит с Владимиром Путиным на одном языке прагматизма, в отличие от демократов", – отметил Мирзаян.

Специалист подчеркивает, что Трамп 2016 года отличается от Трампа нынешнего. Сейчас он держит под контролем Республиканскую партию.

"Если он придет к власти, то не исключено, что попытается договориться с Россией. Конечно, это потребует многих усилий и времени, но, по крайней мере, будет хоть какая-то предсказуемость и понятность", – рассказал Мирзаян.

Ранее Трамп заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине. Однако он не стал приводить деталей, сославшись на то, что часть этого плана заключается в неожиданности.