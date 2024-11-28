Reuters: разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

Фото: ТАСС/U.S. Army via AP/John Hamilton

Разведка США полагает, что разрешение наносить удары вглубь территории России с применением дальнобойных западных ракет не повышает риск ядерной эскалации. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Согласно данным источников, за последние семь месяцев разведывательные службы США представили оценки, по которым "ядерная эскалация вряд ли последует" в результате разрешения на применение ракет по территории России. В публикации утверждается, что "эти оценки не изменились после того, как президент Джо Байден сменил в этом месяце позицию США относительно вооружений".

Источник из конгресса США заявил изданию, что "ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию". Отмечается, что применение российской стороной новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" также не изменило этой оценки разведки США.

Ранее Госдеп США подтвердил, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

