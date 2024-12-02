Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира

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"Временная уступка" территорий Украины в пользу РФ представляет собой один из вариантов быстрого завершения конфликта, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этой территории", – отметил он.

Как подчеркнул Столтенберг, Киев должен получить гарантии безопасности в обмен на территории. По словам бывшего генсека Альянса, гарантией могло бы быть членство Украины в НАТО, однако существуют и другие способы.

Ранее западные СМИ сообщили, что власти Украины ведут закрытые переговоры о сдаче части своих территорий российской стороне. Журналисты утверждали, что сделать это Киев намерен в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.

При этом МИД Украины опровергло эти утверждения. Дипломаты уточнили, что единственно возможным путем возобновления "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" для Украины остается "формула мира".

