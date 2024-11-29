Зеленский заявил о возможности остановки конфликта, если Украина войдет в НАТО

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что допускает остановку горячей фазы конфликта, в случае если подконтрольные Украине территории будут взяты "под зонтик НАТО". Об это он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро", – высказался он.

Зеленский также заявил, что после того, как Украина войдет в НАТО, он намерен работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем". Он также отметил, что Украина такое предложение ранее не рассматривала лишь потому, что никто не предлагал этого официально.

Ранее СМИ писали о том, что нынешний американский лидер Джо Байден хотел публично пригласить Украину в Североатлантический альянс. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом Трампа в Белый дом. Однако позже администрация Соединенных Штатов отказалась от данного плана.