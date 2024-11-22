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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. Его слова передает агентство РАР.

Однако он подчеркнул, что никто не знает, как завершится конфликт на Украине. Существующую угрозу Туск охарактеризовал как "серьезную и реальную".

"Мы чувствуем приближение неизвестного", – отметил премьер-министр Польши, добавив, что угроза "глобального конфликта" существует.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что решающие моменты для Украины грядут в следующем году. До этого он признал отступление на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

Между тем, по мнению шефа Пентагона Ллойда Остина, украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован за столом переговоров. При этом он подчеркнул, что в Пентагоне хотят быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы.

Власти России неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

