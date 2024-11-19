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Решающие моменты для Украины грядут в следующем году. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства", – отметил он в своей публикации.

Зеленский представил "план стойкости" Верховной раде 19 ноября. Он состоит из 10 пунктов. По версии СМИ, они будут связаны с "фронтом, единством, оружием, энергетикой, финансами, безопасностью, человеческим капиталом, общиной, культурным суверенитетом, политикой героев".

План был создан только для украинцев. Президент утверждал, что он продемонстрирует то, как государство использует свои возможности "ради украинской победы".

Зеленский до этого представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.

