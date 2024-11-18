На Украине раскрыли подробности "плана стойкости" Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский может представить "план стойкости" Верховной раде 19 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ, которые получили информацию от фракции "Слуга народа" и команды главы государства.

"План стойкости" украинский лидер анонсировал 14 ноября. Как он утверждал, он будет состоять из 10 пунктов. По версии СМИ, они будут связаны с "фронтом, единством, оружием, энергетикой, финансами, безопасностью, человеческим капиталом, общиной, культурным суверенитетом, политикой героев".

В первую очередь президент предложил изменить подходы к мобилизации, созданию и увеличению производства современных видов вооружения. Кроме того, он включил в план пункт о необходимости защиты энергообъектов и энергосистемы, а также о привлечении внутренних и внешних инвестиций в экономику страны.

Кроме того, Зеленский потребовал сформировать министерство объединения граждан Украины. Также он указал в плане на необходимость введения современной политики в отношении оружия в гражданском обороте и надлежащей интеграции военных в социальную жизнь.

Как сообщают украинские СМИ, план был создан только для украинцев. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в него вошли "все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны". Зеленский же утверждал, что он продемонстрирует то, как государство использует свои возможности "ради украинской победы".

Зеленский ранее публично представил разработанный им так называемый план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинский лидер продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.

