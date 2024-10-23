BBC: Зеленский поручил правительству Украины разработать новый план

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на BBC.

Как говорится в материале СМИ, в документе должны быть прописаны действия Украины, а не ее союзников. В целом документ будет касаться внутренних решений в сферах военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

При этом отмечается, что главной его целью является сохранение единства, а также достижение результатов в разных сферах развития страны.

Зеленский ранее публично представил разработанный им так называемый план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинский лидер продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.