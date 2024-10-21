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Членство Украины в составе Североатлантического альянса абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью мирных договоренностей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По словам дипломата, российская сторона готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной, как это было зафиксировано в ее конституции, а также прописано в российско-украинских договоренностях до госпереворота 2014 года.

"Проблема в том, что просроченный украинский президент (Владимир Зеленский. – Прим. ред.), терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на прямой, а не опосредованный конфликт НАТО, с ядерной державой", – приводит РИА Новости слова постпреда РФ.

Небензя предупредил, что Зеленский в своем стремлении сохранить власть готов подвергнуть весь мир угрозе ядерного апокалипсиса. Что касается "плана победы" украинского президента, то он не содержит даже намека на готовность искать долгосрочное урегулирование конфликта с РФ, добавил постпред.

Украинский лидер ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова отмечал, Зеленский продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и НАТО не в восторге от такого плана.

Между тем Владимир Путин подчеркивал, что урегулирование на Украине возможно только через создание условий для долгосрочного мира. Краткие перемирия не помогут, поскольку противник только использует их для перевооружения, убежден президент РФ.