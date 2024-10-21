МИД РФ связал вероятность окончания СВО в 2025 году с завершением поставленных задач

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Возможность окончания конфликта на Украине в 2025 году зависит от степени реализации целей и задач СВО, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

"В "плане победы" Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира", не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке – ни мира, ни саммита", – отметил Полищук.

Дипломат заметил, что сам факт продвижения так называемого плана победы опровергает заявления Украины о стремлении к миру, поскольку суть плана Зеленского заключается в максимальной эскалации и вовлечении в конфликт стран НАТО.

Ранее Зеленский говорил, что планирует завершить конфликт с РФ уже в 2025 году, если в ближайшие 3 месяца, до конца 2024 года, будет сделан выбор в пользу "решительных действий". Позже он публично представил свой план для победы в конфликте, куда вошли требования о включении Украины в НАТО и еще больших поставок вооружений.

