Ушаков заявил, что в планах Зеленского нет переговоров с Россией

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения украинского лидера Владимира Зеленского говорят о многом, так как туда не включены переговоры с РФ, передает РИА Новости.

"Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а "план победы". Вот это о многом говорит", – сказал помощник российского лидера.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал Economist сообщила, что американские власти ожидают провала "плана победы" Зеленского. По словам неназванного украинского чиновника, предложения президента не встретили одобрительной реакции в США из-за пунктов, которые могут привести к обострению конфликта. Другая проблема заключается в том, что Вашингтон не желает делиться своими претензиями непосредственно с украинским лидером.

Ранее Зеленский публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам украинский президент дал всего три месяца на принятие плана.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения Зеленского планом дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.

При этом недавно СМИ узнали о разработке Зеленским нового плана для Украины. Отмечается, что на этот раз в документе должны быть прописаны действия Украины, а не ее союзников. В целом он будет касаться внутренних решений в сферах военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.