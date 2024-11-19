Зеленский призвал принудить Россию к миру при помощи силы

Фото: 123RF/wladyslawmus

Россию необходимо принудить к миру силой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой", – написал он.

Между тем, по мнению шефа Пентагона Ллойда Остина, украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован за столом переговоров. При этом он подчеркнул, что в Пентагоне хотят быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы.

В американской газете The Wall Street Journal ранее заявили, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.

