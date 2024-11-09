Боррель заявил, что призовет ЕС продолжать помощь Киеву на фоне неопределенности Трампа

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на Совете МИД и Минобороны стран ЕС 18–19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Украина станет одной из главных тем заседания.

"Я доведу до министров мысль о необходимости продолжать поддержку, включая дипломатическую, оборонную и в области безопасности, в особенности сейчас, в этот критический час", – подчеркнул политик.

По его словам, пока рано делать предположения о намерениях администрации Трампа в отношении помощи Украине. Он отметил, что у европейцев есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать.

Ранее эксперт вашингтонского Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) Шелби Мэгид заявила, что победа Трампа "изменила риторику Украины и ее видение переговоров". По ее словам, Украина "после победы Трампа движется к принятию того факта, что переговоры – это реальность".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Сообщалось, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.