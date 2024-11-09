Bloomberg: Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации

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Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах в США, займет Белый дом только 20 января 2025 года года, но уже начал оказывать влияние на международные отношения. В особенности это проявляется на Украине и в Израиле, сообщило агентство Bloomberg.

Один из бывших сотрудников администрации Трампа в беседе с журналистами заявил, что будущий американский лидер "будет изначально иметь фору" в международных отношениях. Это связано с тем, что его считают более жестким политиком, чем действующий глава государства Джо Байден. В связи с этим противники Штатов могут начать заранее менять свою политику, подчеркнуло СМИ.

Так, некоторые страны будут исходить из опасений "возмездия" со стороны новой администрации, другие предпримут попытки воспользоваться временем, остающимся до ухода Байдена с поста президента, в своих интересах. При этом самую большую чувствительность к предстоящей смене власти в США проявят Украина и Израиль, отметил Bloomberg.

В частности, победа Трампа "изменила риторику Украины и ее видение переговоров", заявила в беседе с агентством эксперт вашингтонского Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) Шелби Мэгид. По ее словам, Украина "после победы Трампа движется к принятию того факта, что переговоры – это реальность".

Для Израиля же победа вице-президента США Камалы Харрис в выборах могла побудить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху пойти на некоторые уступки перед ее инаугурацией. Однако победа Трампа лишь "укрепила" политика в его подходе к ближневосточному конфликту, полагает агентство.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Сообщалось, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.