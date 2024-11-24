Меркель заявила, что военного решения украинского конфликта нет

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит чисто военного решения украинского конфликта. Об этом она сообщила в интервью изданию The Times.

"Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог", – цитирует Меркель ТАСС.

Она добавила, что сохранение независимости Украины является главной задачей. В этом плане она выразила поддержку действиям нынешнего правительства ФРГ и Евросоюза в целом.

Комментируя скорое возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, Меркель посоветовала европейским политикам сохранять искренность и последовательность в общении с ним, а также прислушиваться к его аргументам. Так, экс-канцлер согласилась с доводами республиканца о том, что Европа слишком мало тратит на оборонные нужды.

"В остальном просто сохраняйте твердость. Не надо вести себя ни слишком дружелюбно, ни слишком жестко – просто оставайтесь теми, кто вы есть. Нужно пытаться лучшим образом воспользоваться ситуацией. И, главное, не бояться", – заявила Меркель.

Ангела Меркель ранее опубликовала свои мемуары, в которых, в частности, призналась, что прежде всего во Владимире Путине ее поражала уверенность в собственной правоте.

В своей книге бывший канцлер также вспоминала, как в 2017 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, был очарован личностью Путина.