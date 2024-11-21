Меркель рассказала, что была поражена уверенностью Путина в своей правоте

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что прежде всего во Владимире Путине ее поражала уверенность в собственной правоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit, получившее экземпляр мемуаров Меркель.

В книге экс-канцлер вспомнила известную речь Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление президента РФ было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике.

Меркель при этом добавила, что не считала полностью неверными некоторые положения, прозвучавшие в выступлении Путина. К примеру, она согласилась с критикой войны США в Ираке.

"Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку", – говорится в мемуарах Меркель.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и действующего немецкого канцлера Олафа Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

Позже Шольц заявил, что переговоры с Путиным являются ключевым моментом в процессе донесения позиции Европейского союза по ситуации на Украине до российской стороны.