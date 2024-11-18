Шольц отметил важность дальнейших переговоров с Путиным по Украине

Фото: depositphotos/gintsivuskansphoto

Переговоры с Владимиром Путиным является ключевым моментом в процессе донесения позиции Европейского союза по ситуации на Украине до российской стороны, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает телеканал Phoenix.

Шольц также заявил, что в позиции Путина ничего не изменилось, однако Европе нужно вести диалог с ним, чтобы продолжать транслировать свою позицию.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.