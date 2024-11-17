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Единственная возможность узнать, что думает Владимир Путин по поводу начала переговоров об урегулировании с Украиной, – поговорить с ним об этом. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Политику задали вопрос, почему Путин должен вступать в переговоры, когда Россия усиливает свои позиции на поле боя на Украине. Шольц же ответил, что рассуждать на эту тему бессмысленно.

"Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом", – подчеркнул он.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В свою очередь, депутат Европейского парламента Петр Волгин отметил, что звонок немецкого канцлера Путину разоблачил ложь о том, что Россия находится в изоляции.