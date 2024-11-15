Лавров: после переговоров Путина и Шольца возникает один вопрос

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Путина. Об этом пишет РБК.

Лавров отметил, что по итогам разговора офис канцлера Германии выпустил сообщение, в котором говорится о том, что Берлин "осуждает российскую агрессию" и будет с Украиной "столько, сколько необходимо".

"Когда звучит формулировка "будем с Украиной столько, сколько необходимо", возникает вопрос: кому необходимо? Уж точно совершенно не украинскому народу", – подчеркнул глава МИД РФ.

Он также заявил, что Кремль четко изложил свою позицию по поводу прошедшего разговора.

Путин в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

